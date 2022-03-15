Події

12:27 15.03.2022

Посівні площі ярих культур в Україні через вторгнення РФ можуть скоротитися майже на 40% - експерти

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Загальна площа посівів ярих зернових культур в Україні під урожай 2022 року через воєнне вторгнення РФ в Україну може скоротитися із 7,7 млн га минулого сезону до 4,7 млн га нинішнього (скорочення на 39%), такі попередні оцінки оприлюднено на сайті агентства "АПК-Інформ" у вівторок.

"Украй негативною є ситуація і для озимини. З урахуванням поточної географії бойових дій, за нашими оцінками, з посіяних 7,6 млн га озимої пшениці, жита та ячменю сумарно до підживлення, а потім і збирання доступними можуть виявитися лише 5,5 млн га, що відповідає втратам площ на рівні 28%", - зазначено в повідомленні.

Вторгнення військ РФ на територію України унеможливлює початок сівби зернових у багатьох ключових регіонах країни. Ситуація посилюється руйнуванням логістичних ланцюжків, що негативно позначиться і на розмірі посівних площ, і на майбутній врожайності в країні.

Іншим негативним чинником для посівної кампанії цього сезону є неможливість отримання вже законтрактованого аграріями насіннєвого матеріалу, що може призвести до додаткового зменшення посівів кукурудзи.

"Наявність палива, добрив, техніки та трудових ресурсів, звісно ж, також матиме суттєвий вплив на хід посівної кампанії. Тому оцінки будуть неодноразово змінюватись відповідно до розвитку військових дій на території України", - констатувало агентство в повідомленні.

Як повідомлялося з посиланням на гендиректора агрохолдингу ІМК Алекса Ліссітсу, у разі продовження агресії РФ Україна в 2022/2023 маркетинговому році (МР, липень-червень) не зможе експортувати 50 млн тонн зернових культур і засіє лише 30-50% від раніше запланованих площ.

"Україна разом із Росією постачають на глобальні ринки близько 30% пшениці. Україна займає лідируючі позиції з експорту кукурудзи, соняшникової олії та інших продуктів харчування до ЄС. В цілому Україна забезпечує майже 14% на глобальному ринку продовольства. А це означає, що якщо зараз не зупинити війну і Україна не відсіється і не зможе поставити на глобальні ринки 50 млн тонн зерна, найбідніші країни світу залишаться без продовольства. Тобто сотні тисяч людей просто будуть приречені на голодну смерть", - пояснив Ліссітса.

Теги: #війна #посівна #площі
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