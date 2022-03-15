Події

11:34 15.03.2022

Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за співпрацю з Росією – Корнієнко

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Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за співпрацю з Росією – Корнієнко

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про кримінальну відповідальність за співпрацю з Росією (колабораціонізм), повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"Закон про колабораціонізм вже підписаний президентом, за моєю інформацією, і буде опублікований", – сказав Корнієнко в ефірі телеканалу "1+1" у вівторок.

Як повідомлялося, Верховна Рада 3 березня ухвалила у цілому законопроєкти №5143 та №5144 про боротьбу з колабораціонізмом.

Так, за співпрацю з державою-агресором, її окупаційною адміністрацією, озброєними чи воєнізованими формуваннями у військовій, політичній, інформаційній, адміністративній, господарській чи трудовій сферах обмежено доступ до занять державних посад, а також посад в органах місцевого самоврядування терміном на 15 років.

Колаборанти не зможуть у майбутньому бути членами виборчих комісій, офіційними спостерігачами, уповноваженими представниками кандидата на посаду президента України у Центральній виборчій комісії, довіреними особами кандидата на посаду президента України, кандидатами на місцевих виборах тощо.

 

Теги: #закон #агресор #колаборація
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