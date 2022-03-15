Єврокомісія вітає четвертий санкційний пакет для РФ та розповідає, які саме санкції буде застосовано

Європейська комісія вітає сьогоднішнє рішення Ради схвалити четвертий пакет санкцій для Росії за війну, яку вона розв'язала проти України.

Про це йдеться в пресрелізі, поширеному у вівторок у Брюсселі.

"Європейська комісія вітає сьогоднішню згоду Ради прийняти четвертий пакет обмежувальних заходів проти Росії у відповідь на її жорстоку агресію проти України та її народу. Ці санкції сприятимуть подальшому посиленню економічного тиску на Кремль та позбавлять його можливості фінансувати вторгнення в Україну. Вони були погоджені з міжнародними партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами", - йдеться в пресрелізі.

У ЄК конкретизували, що узгоджені заходи передбачають "повну заборону на будь-які операції з деякими російськими державними підприємствами у різних секторах – військово-промислового комплексу Кремля", заборону ЄС на імпорт тієї сталевої продукції, яка наразі перебуває під захисними заходами ЄС, що становить приблизно EUR3,3 млрд у вигляді втраченої вигоди від експорту для Росії". "Як компенсація збільшені квоти на імпорт буде розподілено серед третіх країн", - додали в ЄК.

Крім того, буде запроваджено "далекосяжну заборону на нові інвестиції в російський енергетичний сектор, за деякими винятками для цивільної атомної енергетики і транспортування певних енергетичних продуктів назад до ЄС, заборону ЄС на експорт предметів розкоші (наприклад, розкішних автомобілів, ювелірних виробів тощо), що безпосередньо вдарить по російській еліті.

"Крім того, було розширено список осіб та організацій, які перебувають під санкціями, який тепер включає більше олігархів та бізнес-еліт, пов'язаних із Кремлем, а також компаній, що працюють у військовій та оборонній сферах, які матеріально підтримують вторгнення. Є також нові списки суб'єктів, які активно займаються дезінформацією", - йдеться в пресрелізі.

Заборону також буде накладено на присвоєння рейтингів Росії та російським компаніям кредитно-рейтинговими агентствами ЄС та надання рейтингових послуг російським клієнтам, що призведе до ще більшої втрати ними доступу до фінансових ринків ЄС.