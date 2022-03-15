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07:57 15.03.2022

Залізна руда, сляби та сталева заготовка не увійшли до нового пакета санкцій ЄС - ЗМІ

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Залізна руда, сляби та сталева заготовка не увійшли до нового санкційного пакета Євросоюзу, пише Bloomberg з посиланням на проєкт документа, публікація якого очікується у вівторок уранці.

Нові обмеження щодо ввезення продукції в ЄС також не поширюватимуться на постачання титану, алюмінію, міді, нікелю, паладію.

"Водночас як під санкції підпав сталевий готовий прокат, не увійшли до цього списку сляби і сталева заготовка. Багато європейських сталевиробників залежать від російського експорту і їм довелося б замінювати їх у разі заборони поставок", - пише агентство.

Тим не менш, нові заходи призведуть до подальшої напруги на європейському сталевому ринку, на якому позначаються обмеження поставок металу з України.

Як повідомлялося, минулої п'ятниці Єврокомісія опублікувала заяву про новий пакет санкцій, що готується.

"Ми заборонимо імпорт ключової продукції сталеливарної галузі з РФ. Це вдарить по центральному сектору російської (економічної - ІФ) системи, позбавляючи її мільярдів експортних надходжень та гарантуючи, що наші громадяни не субсидують війну", - йдеться в заяві Єврокомісії, опублікованій у п'ятницю ввечері.

Росія виробляє 76 млн. тонн сталі, що становить близько 4% світової пропозиції металу.

Теги: #сталь #єс #росія #заборона
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