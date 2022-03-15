Події

07:48 15.03.2022

З початку вторгнення в Україну Росія запустила понад 900 ракет - Пентагон

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З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія випустила понад 900 ракет, повідомляє слова представника Міноборони США канал CNBC.

"Представник Пентагону на умовах анонімності зазначив, що російський арсенал містить балістичні і крилаті ракети малої та середньої дальності", - йдеться в повідомленні, опублікованому в понеділок.

За словами представника Міноборони, велика російська військова колона, яка добре відстежується на супутникових знімках, схоже, застрягла на шляху до Києва.

Джерело: https://www.cnbc.com/2022/03/14/russia-ukraine-live-updates.html

Теги: #війна #росія #ракети
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