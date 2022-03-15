Байден: Ми подбаємо, щоб Україна мала зброю для захисту від російського вторгнення.

США із союзниками продовжує допомагати Україні в сфері безпеки, заявив президент США Джозеф Байден.

"Ми продовжуємо тісне співробітництво з союзниками та партнерами, щоб допомогти українському народу захистити свою націю. США виділили Україні понад $1,2 мільярда в галузі безпеки за останній рік", - написав Байден у Твіттері в понеділок.

"Ми подбаємо про те, щоб Україна мала зброю для захисту від російського вторгнення. Ми надамо гроші, їжу та підтримку, щоб врятувати життя українців", - написав Байден пізніше в новому твіті.

"Ми вітатимемо українських біженців із розпростертими обіймами", - додав президент США.

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