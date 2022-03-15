США запроваджують санкції щодо 11 фізосіб в оборонному секторі РФ – Держдеп

Держдепартамент США оголосив про запровадження санкцій щодо 11 високопоставлених представників оборонного сектору Росії.

"Державний департамент продовжує накладати серйозні санкції на російських керівників оборонної галузі", - йдеться у повідомленні, поширеному Держдепом.

Наголошується, що нові санкції стосуватимуться 11 фізичних осіб, які працюють або працювали в оборонному секторі РФ.

Серед тих, кого торкнуться санкції, заступники міністра оборони РФ Олексій Криворучко, Тимур Іванов, Юнус-Бек Євкуров, Дмитро Булгаков, Юрій Садовенко, Микола Панков, Руслан Цаліков, Геннадій Жидко, голова Росгвардії Віктор Золотов, голова Федеральної служби з військово-технічного Дмитро Шугаєв та гендиректор "Рособоронекспорту" Олександр Міхеєв.

Уточнюється, що все майно цих осіб, яке перебуває в Сполучених Штатах або у володінні чи під контролем осіб із США, буде заблоковано.

"Крім того, також блокується (майно - ІФ) будь-яких юридичних осіб, яким прямо чи опосередковано належать на 50 або більше відсотків одній або декільком особам, включеним до списку санкцій", - повідомили в Держдепі США.