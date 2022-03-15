Глава компаній "ТитанЕра" та "Велта" налаштований відтворити легендарний літак "Мрія", знищений російськими окупантами
Генеральний директор та співвласник компаній "Велта" та ТОВ "ТитанЕра" Андрій Бродський налаштований та мріє про відтворення легендарного літака "Мрія".
"У мене є мрія…. Це поки що мрія, але я завжди домагався виконання того, про що мріяв. Так от, я мрію після нашої Перемоги взяти участь у відтворенні легендарної української "Мрії"! Легендарного літака, знищеного рашистськими загарбниками!", - написав Бродський у фейсбук у понеділок.
При цьому він пояснив, що мріє побудувати в новій, звільненій, повоєнній Україні найкращий і найсучасніший завод, що випускає металевий титан. "Хочу зробити свій титановий внесок не лише у відтворення нашої "Мрії", а й у створення найпотужнішого бойового авіаційного флоту України. Хочу і можу брати участь у створенні ракетного щита та меча нашої країни", - написав бізнесмен.
Як повідомлялося, наприкінці лютого російські військові знищили флагман української авіації – Ан-225 "Мрія".
Раніше "ТитанЕра" (Дніпро) повідомила про початок співпраці з КБ "Південне": ТОВ "ТитанЕра" (Дніпро) виготовить тестові вироби з титану для ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. Янгеля" у рамках меморандуму про співпрацю.
ТОВ "ТитанЕра" комплектує лінію 3D-друку та запустило перший принтер з випуску готових титанових виробів із порошку за власною технологією.
Джерело: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005415253398