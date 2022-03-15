Події

07:23 15.03.2022

Глава компаній "ТитанЕра" та "Велта" налаштований відтворити легендарний літак "Мрія", знищений російськими окупантами

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Генеральний директор та співвласник компаній "Велта" та ТОВ "ТитанЕра" Андрій Бродський налаштований та мріє про відтворення легендарного літака "Мрія".

"У мене є мрія…. Це поки що мрія, але я завжди домагався виконання того, про що мріяв. Так от, я мрію після нашої Перемоги взяти участь у відтворенні легендарної української "Мрії"! Легендарного літака, знищеного рашистськими загарбниками!", - написав Бродський у фейсбук у понеділок.

При цьому він пояснив, що мріє побудувати в новій, звільненій, повоєнній Україні найкращий і найсучасніший завод, що випускає металевий титан. "Хочу зробити свій титановий внесок не лише у відтворення нашої "Мрії", а й у створення найпотужнішого бойового авіаційного флоту України. Хочу і можу брати участь у створенні ракетного щита та меча нашої країни", - написав бізнесмен.

Як повідомлялося, наприкінці лютого російські військові знищили флагман української авіації – Ан-225 "Мрія".

Раніше "ТитанЕра" (Дніпро) повідомила про початок співпраці з КБ "Південне": ТОВ "ТитанЕра" (Дніпро) виготовить тестові вироби з титану для ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. Янгеля" у рамках меморандуму про співпрацю.

ТОВ "ТитанЕра" комплектує лінію 3D-друку та запустило перший принтер з випуску готових титанових виробів із порошку за власною технологією.

Джерело: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005415253398

Теги: #літак #мрія #інвестор
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