Події

23:55 14.03.2022

В Естонії скасовують COVID-обмеження

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Естонія з вівторка скасовує коронавірусні обмеження та вимогу щодо довідок про COVID-19, але збереже масковий режим.

"Отже, з вівторка: ми відмовляємось від вимоги наявності сертифіката COVID в Естонії - усі люди зможуть відвідувати культурно-розважальні заходи, заклади громадського харчування та інші місця без щеплення та медичної довідки; ми скасовуємо обмеження часу закриття о 23:00 у розважальних закладах та інших місцях", - сказала прем'єр-міністр країни Кая Каллас (Kaja Kallas) напередодні.

За її словами, ранкові дані свідчать, що середня кількість госпіталізацій пацієнтів із симптоматичною формою COVID-19 протягом останніх десяти днів становить 24,9 випадку. Захворілих ще багато, але все ж таки достатньо, щоб наші лікарні могли продовжувати працювати, додала вона.

Каллас наголосила, що залишається в силі зобов'язання носити маску в громадських місцях.

Загалом від початку пандемії в Естонії з чисельністю населення в 1,3 млн осіб виявлено 532 тис. 089 випадків зараження COVID-19. Загальна кількість померлих від зараження у країні досягла 2359 осіб. Одужали 432 тис. 394 пацієнти.

Охоплення вакцинацією двома дозами становить 63,3%.

Кумулятивна захворюваність за останні 14 днів становить 2834 випадки на 100 тис. осіб.

Теги: #обмеження #скасування #естонія #коронавірус
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