Події

23:48 14.03.2022

У РФ заборонили вивезення зерна до ЄАЕС до 30 червня та цукру за межі союзу до 31 серпня

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Уряд РФ запровадив тимчасову заборону на експорт зернових до країн ЄАЕС до 30 червня та експорту цукру за межі ЄАЕС до 31 серпня, повідомила в понеділок пресслужба уряду.

"У Росії запроваджено тимчасову заборону на експорт зернових до країн Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), а також на вивезення білого цукру та тростинного цукру-сирцю до третіх країн. Обмеження щодо зерна діятимуть до 30 червня, щодо цукру - до 31 серпня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Заборона щодо зернових поширюється на пшеницю та меслин, жито, ячмінь та кукурудзу.

Теги: #зерно #росія #цукор #забут
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