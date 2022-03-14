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22:55 14.03.2022

ЄК швидко підготує свої висновки на заявки України, Грузії та Молдови про вступ до ЄС, обіцяють у Брюсселі

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У Європейському Союзі добре розуміють важливість для народу України, але також і народів Грузії та Молдови стати частиною ЄС, заявила офіційний представник Єврокомісії (ЄК) Ана Пісонеро.

"Комісія швидко зробить роботу з підготовки думки (про заявки трьох країн на вступ до ЄС)", - сказала прессекретар на брифінгу в Брюсселі в понеділок.

Відповідаючи на запитання щодо європейської перспективи трьох країн, вона зазначила, що в Єврокомісії міркуватимуть над тим, як розглядати ці заявки, особливо стосовно України з огляду на складні обставини, які нині переживає країна.

За її словами, у Брюсселі розуміють, що нині головним пріоритетом є припинення воєнних дій в Україні та можливість доставляти допомогу людям у країні та тим, хто втік від цих подій.

Пісонеро послалася на заяву голови ЄК Урсули фон дер Ляєн на саміті ЄС у Версалі минулого тижня, що після припинення бойових операцій Україна потребуватиме відновлення, і це відбуватиметься за потужної підтримки Європейського Союзу. Тому потрібно буде також продумати, як це має бути зроблено з огляду на виняткові обставини.

Керівник служби офіційних представників Єврокомісії Ерік Мамер, у свою чергу, звернув увагу журналістів, що Версальську декларацію глав держав та урядів країн ЄС із відповідним проханням до Єврокомісії ухвалено лише 11 березня, "і цілком природно, що Європейська комісія аналізує це прохання". "Ми посилено працюватимемо над цими питаннями, але нам також треба зрозуміти, як це зробити у найбільш прийнятний спосіб у дуже особливому контексті", - сказав Мамер.

Лідери країн Євросоюзу на саміті у Версалі доручили Єврокомісії вивчити заявки на вступ України, Грузії та Молдови та дати їм оцінку.

"Європейська рада діяла швидко і попросила Єврокомісію надати оцінку заявки", - йдеться у присвяченій Україні частині декларації. Крім того, керівники країн ЄС наголосили, що Європейська рада попросила Єврокомісію дати також оцінку заявок Молдови та Грузії.

Теги: #єс #заявки #єврокомісія #висновок
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