Події

22:17 14.03.2022

Залізниці Фінляндії припиняють прийом вантажів лізингових компаній і вантажовідправників з РФ

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VR Group (залізниці Фінляндії) припиняють прийом вантажів від російських лізингових компаній та вантажовідправників.

"Із незалежних від VR Group причин тимчасово припиняється прийом вантажів, поміщених у вагони власності АТ "ВТБ Лізинг", АТ "ВЕБ-лізинг" та ДРК "ВЕФ.РФ"", - повідомляється в листі VR Group на ім'я заступника голови ВАТ "Російська залізниця" Олексія Шило, розповіло "Інтерфаксу" джерело в галузі (копія листа в "Інтерфакс").

Також VR Group тимчасово припиняє прийом вантажів від вантажовідправників АТ "ОХК "Уралхім", ПАТ "Уралкалій", АТ "МХК Єврохім", ПАТ "Северсталь", ПАТ "Тольяттиазот", ТОВ "Томет" та транспортних засобів, що належать цим компаніям.

Як повідомлялося, VR Group 1 березня повідомила про надісланий її керівником лист президенту РЗ про припинення зв'язку між компаніями, за винятком зв'язку, необхідного для транскордонного сполучення, у зв'язку з нападом Росії на Україну. VR Group також дозволила пасажирам із українським паспортом безкоштовно їздити у поїздах до Фінляндії. У повідомленні компанії зазначалося, що пасажирське сполучення між РФ і Фінляндією на поїздах Allegro збережено на вимогу влади Фінляндії, щоб громадяни Фінляндії могли повернутися додому, і Росію могли також залишити росіяни, які бажають того.

VR Group також дозволила пасажирам з українським паспортом безкоштовно їздити у поїздах до Фінляндії протягом березня.

Теги: #росія #обмеження #вантаж #фінляндія
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