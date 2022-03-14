Окупанти зазнали суттєвих втрат під час спроби прориву на Донеччині - ОТУ "Схід"

Збройні сили України відбили кілька атак окупаційних сил на Донецькому напрямку в понеділок, повідомляється на сторінці оперативно-тактичного угруповання "Схід" у фейсбуку.

"Станом на 17:00 14 березня... російські окупаційні війська намагалися прорвати оборону українських захисників на Донецькому напрямку. Під час відбиття наступальних дій ворог утратив до 100 чоловік особового складу, два танки, три БМП та один БТР. Після невдалої спроби прорвати нашу оборону ворог відступив", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у понеділок було вчасно виявлено противника, який намагався атакувати на Волноваському напрямку. "В результаті бою було знищено чотири БМП та два взводи піхоти", - інформують в ОТУ "Схід".

Також протягом дня українська авіація та артилерія завдавали вогневого ураження по скупченню військової техніки та колонах ворога. "Зокрема, артилерійським вогнем була знищена колона постачання, а саме понад 12 одиниць автомобільної техніки. Зазнавши втрат, батальйонні тактичні групи 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ відступили", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://www.facebook.com/otueast/posts/675842033841540