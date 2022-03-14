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16:25 14.03.2022

В Естонії до бойової групи НАТО приєдналися данські військовослужбовці, очікується прибуття французького контингенту - Міноборони

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В Естонії до бойової групи НАТО приєдналися данські військовослужбовці, очікується прибуття французького контингенту - Міноборони

В естонському військовому містечку Тапі (Tapa) у понеділок до бойової групи передового базування НАТО приєдналася мотострілецька рота "Вікінг" Ютландського драгунського полку Данії, повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Естонії.

Вона нестиме служба разом із першою піхотною бригадою Сил оборони Естонії та британськими військовослужбовцями. Данці змінять французів із 5-го драгунського полку, які несли службу на території Естонії з березня 2021 року, сказали у військовому відомстві.

"Найближчим часом до Естонії прибуде додатковий контингент Франції, і кількість солдатів союзників перевищить 2 тис. осіб. Присутність союзників в Естонії ще ніколи не була такою великою. На додачу до солдатів доставлено найсучаснішу техніку, зокрема на авіабазу Емарі (Amari) прибули вісім винищувачів", – повідомив міністр оборони Калле Лаанет (Kalle Laanet).

Як зазначили у Міністерстві оборони, після консультацій із Силами оборони Естонії Франція вирішила продовжити присутність французьких військ в Естонії. У другій половині цього тижня до Тапи прибуде підрозділ Сил оборони чисельністю понад 200 осіб для підтримки сил Естонії, Великої Британії та Данії, що вже перебувають там.

Враховуючи поточну ситуацію, Франція вирішила також прискорити на два тижні свою участь у місії охорони повітряного простору країн Балтії. У неділю сюди прибули чотири винищувачі Mirage 2000-5F, які очікувалися наприкінці березня.

Теги: #нато #естонія #групування #посилення
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