Події

16:06 14.03.2022

ПАРЄ у вівторок має намір проголосувати з питання про виключення Росії з Ради Європи

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Депутати ПАРЄ планують у вівторок увечері провести голосування щодо членства Росії в Раді Європи, повідомляє ПАРЄ у твіттері.

"У вівторок близько 20:00 за місцевим часом асамблея має проголосувати з питання, порушеного Комітетом міністрів Ради Європи, про "можливе подальше використання статті 8 статуту РЄ"... яка дає можливість виключати країну з організації", - йдеться в повідомленні.

Стаття 8 передбачає, що у певних ситуаціях Комітет міністрів може запропонувати тій чи тій країні добровільно вийти з Ради Європи. Якщо ж країна не погоджується на це, Комітет міністрів може розпорядитися про припинення її членства в організації.

Теги: #росія #парє #рішення #плани
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