Події

14:47 14.03.2022

На Сумщині російські військові обстріляли з артилерії будинки у смт Низи - голова ОВА

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На Сумщині російські військові обстріляли з артилерії будинки у смт Низи - голова ОВА

На Сумщині російські військові обстріляли з артилерії будинки мирних жителів у смт Низи, кількість загиблих та постраждалих уточнюється, повідомив голова Сумської ОВ Дмитро Живицький.

"14 березня 2022 року. Низи, Сумський район. Російські військові розстріляли будинки мирних жителів з артилерії. Втрати уточнюються", - написав Живицький у телеграм-каналі у понеділок.

За його словами, також пошкоджено об'єкти критичної та цивільної інфраструктури.

 

Теги: #сумщина #обстріл
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