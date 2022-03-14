Події

14:20 14.03.2022

Франція здатна розмітити в себе до 100 тис. українських біженців – глава МВС

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Французька влада має необхідні ресурси для розміщення на своїй території до 100 тис. біженців з України, заявив у понеділок глава МВС Франції Жеральд Дарманен.

"На сьогодні ми можемо прийняти в себе до 100 тис. біженців. Це стало можливим завдяки чималим зусиллям держави та влади на місцях", - наводить його слова газета "Фігаро".

"Ми продовжуємо працювати над сценаріями, за яких зможемо прийняти ще більше людей", - додав міністр.

Газета зазначає, що наразі у Франції зареєстровано близько 13,5 тис. українських біженців.

Теги: #франція #біженці
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