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14:06 14.03.2022

Депутати пропонують тимчасове звільнення від плати за землю та екологічного податку на територіях бойових дій

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Народні депутати України пропонують тимчасове звільнення від плати за землю, загального мінімального податкового зобов'язання за земельні ділянки, а також сплати екологічного податку компаніям, розташованим на територіях, де тривають бойові дії.

Відповідний законопроєкт №7137-2 у понеділок зареєструвала група з дев'яти народних депутатів - членів парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Пропонується звільнити платників від плати за землю з березня 2022 року до 31 грудня року, наступного за роком, у якому зупинено чи скасовано воєнний стан. Звільнення пропонується віднести до земельних ділянок на території бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях.

Законопроєктом також пропонується тимчасово за 2022 та 2023 роки не нараховувати загальне мінімальне зобов'язання на такі земельні ділянки, а за 2022 рік не сплачувати екологічний податок для підприємств, розміщених на територіях, де ведуться чи велися бойові дії, та на тимчасово окупованих російськими військами територіях.

Крім того, пропонується тимчасово дозволити маркування тютюнових виробів імпортерам марками акцизу, надрукованими за кордоном. Акциз із таких товарів пропонується сплачувати до подання митної декларації, свідчить текст законопроєкту.

Пропонується також на час воєнного стану продовжити дію ліцензій на підакцизні товари, а саме - на виробництво спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет, а також на виробництво, зберігання й торгівлю паливом.

У разі ухвалення парламентом цього документа він звільнить від необхідності сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) фізосіб-підприємців на спрощеній системі, а також осіб, які ведуть незалежну професійну діяльність, та членів фермерських господарств.

Депутати також пропонують дозволити роботодавцям-фізособам другої та третьої груп не нараховувати ЄСВ за мобілізованих найманих співробітників.

Джерело: https://cutt.ly/xA930tQ

Теги: #війна #податки #законотворчість
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