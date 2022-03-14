Події

11:57 14.03.2022

НКЦПФР дозволила брати кредити під заставу ОВДП при воєнному стані

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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) рішенням №162 від 13 березня 2022 року надала можливість у період воєнного стану проводити операції, пов'язані із заставою в банках за всіма облігаціями внутрішньої держпозики (ОВДП) та отриманням кредиту.

Як зазначено у повідомленні Комісії, вона також дозволила юридичним та фізичним особам нерезидентам відкривати рахунки та підписувати договори з військовими облігаціями за спрощеною процедурою.

Відповідно до рішення, для фізосіб-нерезидентів достатньо паспортних даних, для юридичних осіб - коду/номера з торгового, банківського або судового реєстру та реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

Крім того, регулятор дозволив за рахунок активів ІСІ здійснення витрат, пов’язаних із обслуговуванням активів, що входять до складу активів такого ІСІ, та проведення операцій з ними.

Теги: #війна #операції #нкцпфр
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