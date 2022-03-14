Bosch припинив постачання побутової техніки з ЄС до РФ, зупиняє виробництво на двох заводах

Компанія Bosch припинила постачання побутової техніки та комплектувальних із Європейського Союзу до Російської Федерації та розпочала процес зупинення виробництва на двох заводах у Санкт-Петербурзі, повідомив співзасновник monobank Дмитро Дубілет із посиланням на Bosch Home Ukraine.

"Bosch був однією з небагатьох великих німецьких корпорацій, яка підозріло довго мовчала щодо бойкотування росії. Сьогодні ми запустили нашими каналами кампанію, щоб звернути на це увагу. Ось, отримали офіційну відповідь. Пишуть, що Bosch припинили постачання побутового обладнання. Також вони у процесі припинення роботи двох заводів у Санкт-Петербурзі", - написав Дубілет у Facebook у неділю, посилаючись на відповідь компанії.

Згідно з повідомленням, компанія заявляє про підтримку своїх співробітників на місцях, а також про пожертвування Червоному Хресту в Німеччині. Крім того, компанія з'ясовує шляхи локальної допомоги.

Водночас офіційної заяви на сайті компанії Bosch немає.

Група компаній Bosch є провідним світовим постачальником технологій та послуг. У групі на початок 2021 року працювали приблизно 394,5 тис. співробітників у всьому світі.

Діяльність групи ведеться за чотирма бізнес-напрямами: рішення для мобільності, промислові технології, споживчі товари, будівельні технології та енергетика. Bosch - лідер у сфері інтернету речей, пропонує інноваційні рішення для "розумного дому", промисловості 4.0 та автомобілів з інтернет-підключенням.

Група Bosch у 2020 році скоротила обсяг продажу на 6,4% до 2019 року - до EUR71,5 млрд, отримала прибуток від операційної діяльності до вирахування відсотків та податків (EBIT) у розмірі EUR2 млрд.

Компанія Bosch в Україні розпочала роботу у 1993 році. На сьогодні у ній працюють 352 особи. У 2008 році у смт Краковець (Львівська обл.) відкрився завод Holger Christiansen для відновлення стартерів.

У 2020 році обсяг продажу компанії в Україні зріс на 7% до 2019 року - до EUR130 млн.

Джерело: https://www.facebook.com/dubilet/posts/10160188049258552