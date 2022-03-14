Події

11:40 14.03.2022

На Київщині обстріляли теле- і радіоретранслятор, постраждалих немає – голова ОДА

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У Київській області російські війська завдали ракетного удару по телевізійному і радіоретранслятору в селі Винарівка Ставищенської територіальної громади, повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Сьогодні близько 8:45 ранку окупанти завдали ракетного удару по телевізійному і радіоретранслятору в селі Винарівка Ставищенської територіальної громади. Пошкоджено будівлю сервісного центру. Постраждалих серед цивільного населення немає", - написав Кулеба в телеграм-каналі.

Теги: #київщина #обстріли
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