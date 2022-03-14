Події

11:10 14.03.2022

ВООЗ від початку агресії РФ зафіксувала 31 атаку на систему охорони здоров'я України

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ВООЗ через систему спостереження за атаками на охорону здоров'я (SSA) від початку агресії РФ в Україні зафіксувала 31 атаку на систему охорони здоров'я країни, 12 людей загинули, 34 дістали поранень.

Як повідомляється на сайті ВООЗ, унаслідок цих атак у 24 випадках було пошкоджено або знищено медичні заклади, у п'яти випадках пошкоджено або знищено машини швидкої допомоги. Постраждав доступ до основних медичних послуг і їхня доступність.

"ВООЗ перевіряє подальші повідомлення, оскільки повідомлення про напади продовжують надходити, незважаючи на заклики до захисту охорони здоров'я", - повідомляється на сайті організації.

У ВООЗ наголошують, що напади на медиків і медичних працівників безпосередньо позначаються на спроможності людей отримувати доступ до основних медичних послуг, особливо жінок, дітей та інших вразливих груп населення.

Від початку війни в Україні відбулося понад 4300 пологів, очікується, що в найближчі три місяці народять 80 тис. жінок. Кисень і медикаменти, зокрема для лікування ускладнень вагітності, перебувають на небезпечно низькому рівні.

"Система охорони здоров'я в Україні явно перевантажена, її крах буде катастрофою. Необхідно докласти всіх зусиль, щоб цього не сталося", - заявляють у ВООЗ.

Крім того, три організації системи ООН – ЮНІСЕФ, ЮНФПА та ВООЗ – у спільній заяві закликали РФ припинити атаки на систему охорони здоров'я України.

"Ми закликаємо до негайного припинення вогню, що передбачає безперешкодний доступ, щоб люди могли отримати доступ до гуманітарної допомоги", - заявляють організації.

Теги: #війна #атаки #лікарні #ооз
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