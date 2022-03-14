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07:30 14.03.2022

Південна Корея почне вакцинувати дітей 5-11 років проти COVID-19 наприкінці березня

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Гонконг. 14 березня. Інтерфакс - Південна Корея планує вакцинувати від COVID-19 дітей віком 5-11 років наприкінці цього місяця, повідомляє "Ренхап".

"Уряд проводитиме вакцинацію маленьких дітей віком від 5 до 11 років (...) з кінця березня", - цитує агентство міністра внутрішніх справ Чон Хе Чхоля.

Він зазначив, що вакцини виявилися "безпечними та ефективними" в інших країнах, які запровадили програму вакцинації раніше за Південну Корею. При цьому кількість хворих на COVID-19 дітей віком до 11 років перевищила 15% усіх випадків захворювання в країні, додав міністр.

Чон Хе Чхоль також уточнив, що вакцинація дітей зазначеного віку розпочнеться 31 березня у 1,2 тис. клініках у всій країні. Щепитимуть вакциною Pfizer Inc.

За його словами, цього тижня також зможуть отримати бустерний укол підлітки у віці 12-17 років, які отримали дві дози вакцини проти COVID-19 не менше ніж три місяці тому.

Уряд прогнозує, що хвиля поширення варіанта коронавірусу "омікрон" набуде своєї пікової стадії цього тижня.

У Південній Кореї кілька днів поспіль зафіксовано зростання кількості випадків захворювання на коронавірус. За даними Корейського агентства з контролю та профілактики захворювань (KDCA), минулої доби зафіксовано 309 тис. 790 нових випадків зараження COVID-19.

Теги: #діти #коронавірус #півдкорея #вакцінація
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