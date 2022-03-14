Окупанти намагаються закріпитися на рубежах тимчасово зайнятих територій, ведуть вогонь по житловим будинкам – Запорізька ОДА

Російські війська продовжують застосовувати артилерію, танки, гранатомети та міномети для руйнування житлових будинків у Запорізькій області, повідомили в ОДА.

"Ворог намагається закріпитись на рубежах тимчасово зайнятих територій, але реалізувати такі плани ворогу не дають військові та мешканці Запорізького краю. Так, в одному з районів ведення бойових дій було виявлено мінометний розрахунок противника та скупчення техніки, по якій було нанесено артилерійський удар – ймовірно, окрім ворожої техніки наші військові влучили у склад з боєкомплектом противника", – йдеться в повідомленні на сторінці ОДА у Facebook.

Зазначається, що противник продовжує застосовувати артилерію, танки, гранатомети та міномети для руйнування житлових будинків, а також використовує цивільну інфраструктуру для військових потреб і не залишає планів наступальної операції на Запорізькому напрямку.

Також зазначається, що гуманітарний конвой на ділянці Бердянськ-Маріуполь знову повернувся до Бердянська.

"На сьогодні Маріуполь залишається повністю заблокованим і для евакуації, і для гуманітарного вантажу. І окупанти знову не дозволяють доставити до Маріуполя ліки, продукти харчування та інше, що зараз вкрай необхідно для мешканців міста. Зазначу, що це вже не вперше, коли окупанти не лише зривають евакуацію "зеленим" коридором, а й не дають доставити гуманітарні вантажі", – зазначили у Запорізькій ОДА.

В інформації наголошується, що в тимчасово окупованому Мелітополі російські військові з гучномовця попереджають місцеве населення про заборону мітингів, "адже люди виходять на акції протесту за вільну Україну".

Джерело: https://www.facebook.com/zoda.gov.ua