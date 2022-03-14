14 березня: Цей день в Україні та світі

ДЕНЬ 19 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 19 RUSSIAN AGRESSION

14 березня в Україні відзначають День добровольця, у світі – День рік, День Співдружності націй та День числа π. В Австралії – День Канберри, а в Естонії – День рідної мови. У православному календарі День пам'яті преподобної мучениці Євдокії, у народному - Євдокія Веснівка.

День добровольця

Щороку 14 березня в Україні відзначають День українського добровольця. Відповідну ухвалу прийняла Верховна Рада 17 січня 2017 року.

Саме цього дня в 2014 році понад 500 бійців самооборони Майдану розпочали підготовку на полігоні у Нових Петрівцях з тим, щоб взяти участь у боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність України.

Міжнародний день рік

14 березня у багатьох країнах відзначається Міжнародний день дій на захист рік, води й життя. Також свято відоме у світі як "Міжнародний день дій проти гребель". Він з'явився у екологічному календарі з ініціативи американської громадської організації "Міжнародна мережа рік".

Міжнародний день числа π

14 березня у світі відзначається одне з найбільш незвичайних свят - Міжнародний день числа "Пі".

Вперше його відзначили у 1988 році в науково-популярному музеї Експлораторіум у Сан-Франциско, а вигадав його роком раніше фізик із Сан-Франциско Ларрі Шоу, який зауважив, що в американській системі запису дат (місяць/число) день 14 березня — 3/ 14 - збігається з першими розрядами числа π = 3,14...

З цим незвичайним числом ми знайомимося вже у початковій школі, коли починаємо вивчати коло. Число π - математична константа, що формулює відношення довжини кола до довжини її діаметра. У цифровому еквіваленті π починається як 3,141592... і має нескінченну математичну тривалість.

У повсякденних обчисленнях використовують спрощене написання числа, залишають лише два знаки після коми — 3,14. Як вважають фахівці, π було відкрито вавилонськими жрецями. Воно використовувалося для будівництва Вавилонської вежі. Проте недостатньо точне обчислення значення "Пі" призвело до краху всього проєкту. Можливо, що ця математична константа була основою будівництва легендарного Храму царя Соломона.

Примітно, що день числа "Пі" збігається з днем народження одного з найвидатніших фізиків сучасності - Альберта Ейнштейна.

День Співдружності націй

День Співдружності націй - щорічне свято 54 країн-учасниць міжнародної спільноти Співдружність націй асоціації незалежних держав (до 1947 року - Британська Співдружність націй), які раніше входили до Британської імперії і визнавали британського монарха як символ вільного єднання. День Співдружності націй відзначається другого понеділка березня і щороку присвячений певній темі.

Початок Співдружності було покладено в 1887 на колоніальній конференції в Лондоні, на якій найбільш розвиненим колоніям Британської імперії надали статус домініонів - автономних утворень, при цьому всі вони ставали частиною Британської Співдружності націй - об'єднання, покликаного згуртувати величезну Британську імперію. Такими домініонами стали Канада, Австралійський Союз, Нова Зеландія, Південно-Африканський Союз, Ньюфаундленд та Ірландія.

Правовий статус Співдружності націй визначений Вестмінстерським статутом 1931 (уточнений в 1947). У Великій Британії у складі уряду засновано посаду міністра у справах Співдружності.

День Канберри в Австралії

День Канберри — свято, яке з 2007 року щороку проводять у другий понеділок березня. Воно зазвичай супроводжується культурним фестивалем. Таким чином, австралійці відзначають День народження столиці.

Довгий час територію сучасного міста населяли племена аборигенів. Археологічні розкопки свідчать, що Канберра існувала 21 тисячу років тому. Її назва походить з мови одного з місцевих племен - нгабрі - як варіація слова "камбера" - місце зустрічі.

Це найбільше місто країни, яке не має виходу до моря. Столицею Канберру обрано 1908 року — як компроміс у суперечці між Сіднеєм і Мельбурном.

Канберра побудована у стилі міста-саду — з величезними ділянками натуральної, незайманої рослинності, що призвело до появи жартівливого прізвиська bush capital (столиця-зарості).

Євдокія Свистуха

Свята Євдокія Іліопольська, пам'ять якої відзначається у цей день, – ранньохристиянська мучениця. Своє прізвисько "Свистуха" свята одержала тому, що у цей день завжди дули та свистіли пронозливі вітри.

За старим стилем день Євдокії припадав на 1 березня – на початок весни, тому свято заведено зустрічати урочисто й весело. У цей день також наставав час замислюватися про майбутній врожай.

У цей день:

1914 — Льотчик Петро Нестеров та механік Руденко здійснили перший авіапереліт з Києва до Одеси;

1917 — У Києві розпочався з'їзд кооператорів Київщини. Резолюцією з'їзду було проголошено курс на автономію України та організацію в селах сільських комітетів для забезпечення реалізації політики УЦР на місцях;

1923 — Рада Послів держав Антанти ухвалила остаточне рішення про приєднання Східної Галичини і Західної Волині до Польщі, визнавши їх анексію;

1990 — У Львівській області в Стрию, першому з українських міст, підняли національний символ — прапор України;

1994 — Випущено реліз Linux 1.0.0;

2014 — У Харкові на Римарській вулиці стався перший у російсько-українській війні бій із застосуванням вогнепальної зброї;

2014 — Перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці з метою формування першого добровольчого батальйону для захисту України від російської збройної агресії.

Іменини: Антоніна, Євдокія, Антон, Нестор, Домна, Никифор, Агапій, Давид і Мар'яна.