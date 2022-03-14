Події

06:32 14.03.2022

Заступник держсекретаря США: Є ознаки готовності Росії до предметних переговорів з Україною

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Перший заступник держсекретаря США Венді Шерман в інтерв'ю Fox News заявила, що в Росії з'явилися певні "ознаки готовності до серйозних переговорів" з Україною.

"Ми бачимо деякі ознаки готовності до реальних, серйозних переговорів", - сказала вона.

Вона стверджує, що цьому сприяв тиск Заходу на Москву.

Проте, зазначила заступник держсекретаря, наразі "ми маємо допомагати українцям усіма можливими способами".

Теги: #сша #росія #переговори
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