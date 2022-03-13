Події

21:39 13.03.2022

Гумкараван для Маріуполя продовжує рух, прибуття очікується в понеділок уранці – міськрада

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Гумкараван для Маріуполя продовжує рух, прибуття очікується в понеділок уранці – міськрада

Гуманітарний караван, який у суботу виїхав із Запоріжжя у напрямку Маріуполя, продовжує рух виключно вдень, прибуття на пункт призначення очікується у понеділок уранці, повідомили у Маріупольській міськраді.

"Гуманітарна допомога, яка виїхала із Запоріжжя до Маріуполя, вчора, 12 березня, о 9:00 продовжує рухатися. Як розповідають водії, дорога дуже складна, колона машин їде повільно, але продовжує рух", – йдеться у повідомленні у Телеграмі міськради у неділю ввечері.

"Їхати вдається виключно вдень, це обумовлено правилами безпеки. За майже дві доби караван проїхав понад 200 км раніше узгодженого маршруту. До місця призначення залишається ще близько 80 км", – додали маріупольські депутати.

За інформацією міськради, у разі дотримання всіх домовленостей караван прибуде до кінцевого пункту завтра вранці.

"При дотриманні всіх домовленостей, завтра вранці має відкритися зелений коридор і гуманітарний караван продовжить рух до Маріуполя, де на допомогу чекає 400 тисяч людей", – йдеться в повідомленні.

Джерело: @mariupolrada

Теги: #маріуполь #ситуація #гумкараван
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