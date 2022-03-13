ЮНЕСКО вивчить можливості здобуття освіти евакуйованими громадянами України в країнах ЄС

ЮНЕСКО проведе аналіз можливостей для здобуття освіти тимчасово евакуйованими громадянами України в країнах Європейського Союзу, йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства освіти і науки з посиланням на асистента Генерального директора ЮНЕСКО з питань освіти Стефанію Джанніні.

"Пані Стефанія зазначила, що ЮНЕСКО у рамках мандату проведе аналіз, які можливості для здобуття освіти тимчасово евакуйованим громадянам України можуть надати країни ЄС, особливо для претендентів на вищу освіту. Джаніні сказала, що університети деяких країн вже активно надають підтримку студентам та академічним кадрам і готові допомагати їм у процесі навчання та діяльності", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Також вона засвідчила абсолютну підтримку народу України та зазначила, що ЮНЕСКО готова надавати експертну допомогу для того, щоб розширити та посилити нашу систему дистанційної освіти.