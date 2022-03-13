Посольство США в Україні засудило ракетний удар по МЦМБ у Яворові

Посольство США в Україні засудило обстріл Міжнародного центру миротворчості та безпеки у Яворові Львівської області.

"Ми засуджуємо обстріл Міжнародного центру миротворчості та безпеки в Яворові, внаслідок якого загинули 35 та отримали поранення 134 особи. Атака на центр, де представники Америки, Польщі, Литви, Великої Британії, Канади та інші тренували українські сили, не переможе воїнів-героїв, які там тренувалися", - написало посольство США в Україні в Twitter в неділю.

Джерело: https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1503057452174036992?fbclid=IwAR35fnmIElQ728eWj9MTsnOEbnVpuYOSn1WdwAxB8JtjeAn_bJ1PsV