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17:14 13.03.2022

Працюють безкоштовні гарячі лінії щодо протидії торгівлі людьми, виїзду за кордон та психологічної підтримки - Мінсоцполітики

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Міністерство соціальної політики України поінформувало про роботу безкоштовних гарячих ліній щодо протидії торгівлі людьми, виїзду за кордон та психологічної підтримки.

Згідно з повідомленням пресслужби міністерства, за підтримки Міжнародної організації з міграції (МОМ) щодня з 08:00 до 20:00 працює Національна безкоштовна гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів, зокрема щодо безпечного виїзду за кордон: 0- 800-505-501 та 527 (https://www.527.org.ua).

Діє також безкоштовна гаряча лінія психологічної підтримки за номером 0-800-211-444, яка працює з 09:00 до 18:00 у будні та з 10:00 до 17:00 у вихідні.

Теги: #допомога #виїзд
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