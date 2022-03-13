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16:47 13.03.2022

Подоляк про вбивство журналіста New York Times: скільки ще США ігноруватимуть війну, вбивства своїх громадян і не закриватимуть небо над Україною?

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Подоляк про вбивство журналіста New York Times: скільки ще США ігноруватимуть війну, вбивства своїх громадян і не закриватимуть небо над Україною?

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи вбивство російськими військовими журналіста New York Times в Ірпені, заявив, що до недотримання РФ правил війни питань немає, є питання, скільки ще США ігноруватимуть війну і не закриватимуть небо над Україною.

"Сьогодні в Ірпені військові РФ застрелили громадянина США, журналіста Brent Anthony Renaud. До недотримання РФ правил війни питань немає. Питання одне: скільки ще США ігноруватимуть війну, вбивства своїх громадян і не закриватимуть небо над Україною?", - написав Подоляк у Twitter у неділю.

Раніше стало відомо, що в Ірпені російські війська вбили кореспондента New York Times Брента Ренауда, ще одного журналіста поранено.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова відреагувала на вбивство російськими окупантами журналіста New York Times Брента Ренауда (Brent Renaud), заявивши, що настав час, коли міжнародні партнери мають взяти на себе відповідальність та допомогти Україні.

Джерело: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1503006644917125122

Теги: #сша #вбивство #журналіст
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