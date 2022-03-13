Події

16:42 13.03.2022

"Харківгаз" та "Харківміськгаз" спільними зусиллями провели роботи з відновлення газопроводів, пошкоджених внаслідок ворожого обстрілу - ОВА

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"Харківгаз" та "Харківміськгаз" спільними зусиллями провели роботи з відновлення газопроводів, пошкоджених внаслідок ворожого обстрілу - ОВА

Фахівці АТ "Харківгаз" та АТ "Харківміськгаз" ліквідують пошкодження газопроводів, завдані внаслідок ворожого обстрілу.

Як повідомляє прес-служба Харківської обласної військової адміністрації, у ніч на 13 березня внаслідок російських обстрілів без газопостачання залишилося близько 15 тис. будинків Харківської області. Газова інфраструктура одного з районів Харківської області зазнала колосальних руйнацій через систему залпового вогню "Ураган". В іншому районі військові дії майже повністю знищили газопровід високого тиску.

"Ціною неймовірних зусиль, об'єднавши сили двох компаній, фахівцям АТ "Харківгаз" та АТ "Харківміськгаз" вдалося провести масштабні ремонти газопроводів у Харківському районі. В іншому районі до відновлення газопостачання приєдналися усі працівники ділянки АТ "Харківгаз". Наші люди з газом та теплом . Наша сила в єдності", - йдеться у повідомленні.

Теги: #харків #відновлення #газопроводи
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