Події

16:35 13.03.2022

У Маріуполі закінчуються запаси продуктів харчування та води – міськрада

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У Маріуполі закінчуються запаси продуктів харчування та води – міськрада

Ситуація в Маріуполі залишається дуже складною: у місті закінчуються останні запаси продуктів харчування та води, повідомляє міськрада.

"У Маріуполі ситуація продовжує залишатись дуже складною. Люди 12 діб перебувають у важкому стані. У місті немає світла, води, тепла, майже відсутній мобільний зв'язок, закінчуються останні запаси продуктів харчування та води", – зазначається у повідомленні.

У міськраді також зазначають, що ситуація значно ускладнюється постійними обстрілами з боку російських окупантів, оскільки вони навмисне ведуть вогонь по житлових кварталах.

"Сьогодні (13 березня – ІФ) рашисти продовжили бомбити місто з літаків. Обстрілу зазнав житловий сектор на перетину проспекту Нахімова та вулиці Італійської, а також удари були в районі кінотеатру "Савона". Крім того, є інформація про обстріли будівлі Маріупольського державного університету", – уточнюють у мерії.

Джерело: https://t.me/mariupolrada/8846

Теги: #війна #маріуполь #ситуація
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