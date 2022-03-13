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16:15 13.03.2022

СБУ заявляє про використання окупантами "вкидів" про нібито зрадників серед силовиків та військових

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СБУ заявляє про використання окупантами "вкидів" про нібито зрадників серед силовиків та військових

У Службі безпеки України заявляють, що російські окупанти використовують "вкиди" про нібито зрадників серед українських силовиків та військових для провокації сутичок та стрільби між захисниками України.

"Російські окупанти не можуть перемогти українських військових у бою, тому дедалі частіше діють підступними методами. Зокрема, зафіксовано випадки, коли в інформаційне поле спеціально вкидаються дані про нібито зрадників і диверсантів, публікуються їхні прізвища, номера авто – із закликом негайно затримати. Часто такі "вкиди" спрямовані проти співробітників силових структур та військових", - йдеться у повідомленні СБУ у телеграм-каналі.

В українській спецслужбі наголошують, що мета таких "вкидів" – посіяти розбрат та спровокувати сутички та стрілянину між захисниками України.

У цьому контексті СБУ закликає громадян украй уважно ставитися до поширення неперевіреної інформації, особливо коли вона анонімна, а представників правоохоронних структур та територіальної оборони українська спецслужба просить ретельно перевіряти отримані дані.

"Шановні громадяни, якщо ви маєте відомості про ДРГ, перш за все повідомляйте про це правоохоронців. Бажано – із зазначенням контактного номеру телефону, аби інформацію можна було швидко перевірити та вжити необхідних заходів. Також можна надсилати інформацію на офіційний чат-бот @stop_russian_war_bot. Її буде перевірено", - наголошується в повідомленні СБУ.

 

Теги: #сбу #фейки #ворог
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