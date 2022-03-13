Події

15:47 13.03.2022

"Укртелеком" працює скрізь, крім Чернігівської області

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АТ "Укртелеком" надає послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, окрім Чернігівської, - йдеться у повідомленні у Facebook оператора.

Критична інфраструктура та національна мережа "Укртелекому" працюють.

"Фахівці компанії шукають можливість відновити послуги у Чернігівській області, де вони відсутні через пошкодження мережі під час бойових дій", - наголошується в повідомленні.

Середня доступність районних вузлів зв'язку становить 80%. Водночас у більшості областей вона наближається до 100%, але в деяких суттєво менша через пошкодження: Луганська 4%, Харківська 55%, Запорізька 71%.

Також оператор зняв обмеження швидкості доступу в інтернет для приватних абонентів у всіх областях, крім Сумської, де пріоритет інтернет-доступу надається сервісам ЗСУ, органам державної влади та соціальної інфраструктури.

Джерело: https://www.facebook.com/153310481362351/posts/5650459601647384/

Теги: #укртелеком #чернігівщина
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