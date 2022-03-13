Президент Євроради Мішель: Викрадення мерів і невибіркові обстріли цивільних - військово-політична агресія Росії проти України, яка має припинитися

Президент Європейської ради Шарль Мішель рішуче засудив невибіркові обстріли цивільних і викрадення мерів українських міст, назвавши це "військово-політичною агресією" Росії проти України, яка має припинитися.

Так Мішель прокоментував у неділю на своїй сторінці у твіттері останній розвиток подій під час війни, яку проти України розв'язала Росія.

"Найрішучіше засуджую невибіркові обстріли Росією цивільних осіб в Україні, а також викрадення Росією мерів Мелітополя та Дніпрорудного та інших українців. Такі викрадення й інший тиск на місцеву владу України — ще одне кричуще порушення міжнародного права. Військово-політична агресія Росії проти України має припинитися", - написав він.