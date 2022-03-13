Події

14:18 13.03.2022

Голова військового комітету НАТО: Напад Росії на український навчальний центр біля польського кордону – сигнал незадоволення постачаннями озброєння Києву

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Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що напад Росії на військовий навчальний центр неподалік польського кордону є "чітким сигналом" для Заходу через постачання озброєння Україні.

"Росію вкусили західні постачання зброї, зокрема палива, в Україну", - цитують адмірала в неділю нідерландські ЗМІ.

Проте Бауер вважає, що росіяни не планують нападати на НАТО. "Наразі вони справді тримаються від нас подалі. Тоді як зазвичай вони дещо агресивніше ставляться до НАТО", - сказав адмірал.

Він також вважає, що "Росія не шукає іншого противника". "І це дуже сильний противник, тому що врешті-решт це НАТО", - наголосив високопоставлений військовий.

При цьому Бауер констатував, що постачання зброї не порушує жодних міжнародних правил.

"Згідно з міжнародним правом, ми можемо зробити це просто тому, що йдеться про постачання, які мають гарантувати, що український уряд зможе захистити себе", - сказав адмірал.

Теги: #нато #реакція #обстріл
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