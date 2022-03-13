РФ втратила доступ до $300 млрд своїх резервів

Росія через санкції США, Європи та їхніх союзників, які заблокували РФ доступ до частини золотовалютних резервів, не може скористатися майже половиною з них – близько $300 млрд.

"Це приблизно половина тих резервів, які у нас були. У нас загальний обсяг резервів близько $640 млрд, близько $300 млрд резервів тепер перебувають у стані, в якому ми не можемо їх використати", - сказав глава Мінфіну Антон Силуанов в інтерв'ю на одному з російських телеканалів, зазначивши, що частина золотовалютних резервів, зокрема Фонд національного добробуту, заморожені.

Міністр також нагадав, що частина золотовалютних резервів РФ перебуває в юанях, у зв'язку з чим Захід намагається досягти домовленості з Китаєм, щоб він також обмежив доступ Росії до своєї валюти.

Силуанов зазначив, що через заморожування резервів у РФ виникли проблеми з виконанням зобов'язань, зокрема боргових. Міністр повторив раніше вже озвучену тезу: суверенний борг, зокрема номінований у валюті, Росія обслуговуватиме в рублях до того моменту, коли золотовалютні резерви не будуть розморожені.

"Нам необхідно оплачувати критичний імпорт. Продовольство, медикаменти, цілу низку інших життєво необхідних товарів. Але - ще раз повторю - борги, які ми повинні платити в країни, які недружньо поставилися до Російської Федерації і зробили такі обмеження на використання золотовалютних резервів - саме в ці країни ми оплачуватимемо борги у рубльовому еквіваленті", - зазначив міністр.

США 1 березня випустили директиву, яка забороняє американцям будь-які транзакції з Банком Росії, Мінфіном та Фондом національного добробуту (ФНБ). Аналогічні рішення анонсували Велика Британія, Японія, Канада та Швейцарія.

Актуальна структура резервів невідома - докладну інформацію Банк Росії розкриває з лагом не менше ніж у шість місяців.