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13:22 13.03.2022

Подоляк: До зустрічі Зеленського та Путіна вже не так довго йти, намагаємося, щоб вона відбулася якнайшвидше

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Подоляк: До зустрічі Зеленського та Путіна вже не так довго йти, намагаємося, щоб вона відбулася якнайшвидше

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що зустріч президентів України та Росії може відбутися вже в найближчому майбутньому, з українського боку роблять усе, щоб вона відбулася якнайшвидше.

"Я думаю, що нам уже не так довго йти до цього. Я не готовий сказати, що ця зустріч може відбутися найближчим часом. День, два, три – ні. Якийсь час ще займе, але намагатимемося, щоб це було якнайшвидше. Тому що ми за кожне життя людей. Ми хочемо, щоб їх не вбивали, щоб не руйнували нашу інфраструктуру", - повідомив Подоляк в ефірі телемарафону в неділю.

За його словами, зараз Україна шукає місце проведення переговорів між лідерами України та Росії з точки зору гарантій безпеки та напрацювання пакету домовленостей, який враховуватиме виключно важливі для України позиції.

"Коли вони будуть напрацьовані, попередньо узгоджені, тоді президенти зможуть зустрітися і опрацювати вже кінцеві положення мирного договору", - сказав він, додавши, що Зеленський не підпише жодних неефективних і невигідних для України договорів про мир, а з боку Росії вже висловили готовність до прямої міжпрезидентської зустрічі.

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав Ізраїль можливим місцем для зустрічі з російським президентом з метою припинення війни, додавши, що позитивно ставиться до посередництва прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета у врегулюванні питань миру між Україною та Росією.

Теги: #росія #переговори #місце
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