Банки відновили операції на валютному ринку в обсязі $10 млн на день – НБУ

Українські банки цього тижня проводять між собою операції на валютному ринку в обсязі близько $10 млн на день в еквіваленті, повідомила пресслужба Національного банку України (НБУ) в неділю.

"НБУ цього тижня фіксує відновлення операцій між банками на валютному ринку. Обсяги цих операцій поки що є незначними - близько $10 млн на день в еквіваленті, але це важлива основа для подальшого налагодження роботи ринкових механізмів", – йдеться в повідомленні.

За словами заступника голови НБУ Юрія Гелетія, НБУ зацікавлений в тому, щоб банки якомога активніше працювали саме між собою.

"Курси за якими НБУ здійснює операції з купівлі та продажу валюти з банками, незважаючи на їх фіксацію, створюють певний простір, в межах якого можуть працювати ринкові механізми", – процитувала його пресслужба.

Як повідомлялося, НБУ 24 лютого призупинив роботу валютного ринку України крім продажу валюти і зафіксував курс іноземних валют на рівні офіційного курсу на 24 лютого 2022 року.