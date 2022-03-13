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13:08 13.03.2022

Банки відновили операції на валютному ринку в обсязі $10 млн на день – НБУ

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Банки відновили операції на валютному ринку в обсязі $10 млн на день – НБУ

Українські банки цього тижня проводять між собою операції на валютному ринку в обсязі близько $10 млн на день в еквіваленті, повідомила пресслужба Національного банку України (НБУ) в неділю.

"НБУ цього тижня фіксує відновлення операцій між банками на валютному ринку. Обсяги цих операцій поки що є незначними - близько $10 млн на день в еквіваленті, але це важлива основа для подальшого налагодження роботи ринкових механізмів", – йдеться в повідомленні.

За словами заступника голови НБУ Юрія Гелетія, НБУ зацікавлений в тому, щоб банки якомога активніше працювали саме між собою.

"Курси за якими НБУ здійснює операції з купівлі та продажу валюти з банками, незважаючи на їх фіксацію, створюють певний простір, в межах якого можуть працювати ринкові механізми", – процитувала його пресслужба.

Як повідомлялося, НБУ 24 лютого призупинив роботу валютного ринку України крім продажу валюти і зафіксував курс іноземних валют на рівні офіційного курсу на 24 лютого 2022 року.

Теги: #валюта #банки #ринок
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