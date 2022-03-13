Події

11:55 13.03.2022

У столиці сформовано двотижневий запас продуктів – КДВА

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Київ готується до можливої блокади – сформовано двотижневий запас продуктів харчування для двох мільйонів киян, що залишилися у столиці, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"У столиці сформовано двотижневий запас необхідних продуктів харчування для двох мільйонів киян, що залишилися в місті. Місто підготувалося до можливих дій у разі блокади. Ті два мільйони киян, які не залишили свої будинки, не залишаться наодинці у разі погіршення ситуації", - йдеться у повідомленні КДВА у телеграм-каналі.

Згідно з повідомленням, столична влада у співпраці з бізнесом зробила максимум для того, щоб відкрилися магазини та аптеки, а ціни в них зберігалися на доступному рівні.

"Місто вдячне українським та закордонним партнерам, які змогли у найкоротші терміни забезпечити великі та маленькі магазини необхідними товарами та організували їх майже безперебійну доставку", - наголошується у повідомленні.

Також міськадміністрація наголошує, що у столиці виплачуються зарплати та пенсії, у зв'язку з чим просить жителів Києва за можливості не лише купувати все необхідне у магазинах, а й оплачувати комунальні послуги, що надаються у повному обсязі.

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/2540

Теги: #запас #київ #продуктів
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