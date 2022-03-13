Події

11:29 13.03.2022

Верещук закликає громадян з метою безпеки евакуюватися тільки відкритими гуманітарними коридорами

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Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликає громадян з метою безпеки евакуюватися тільки відкритими гуманітарними коридорами.

"Не ризикуйте - не евакуюйте самостійно. Тільки відкритий гуманітарний коридор може гарантувати безпеку", - цитує Верещук пресслужба міністерства.

Вона зазначила, що пересуватися відкритим гуманітарним коридором – це більш-менш безпечно.

"Це не стовідсоткова безпека, але є певна гарантія. Якщо ні - будь ласка, не ризикуйте, чекайте офіційного повідомлення", – закликала громадян Верещук.

Теги: #евакуація #верещук
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