Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликає громадян з метою безпеки евакуюватися тільки відкритими гуманітарними коридорами.

"Не ризикуйте - не евакуюйте самостійно. Тільки відкритий гуманітарний коридор може гарантувати безпеку", - цитує Верещук пресслужба міністерства.

Вона зазначила, що пересуватися відкритим гуманітарним коридором – це більш-менш безпечно.

"Це не стовідсоткова безпека, але є певна гарантія. Якщо ні - будь ласка, не ризикуйте, чекайте офіційного повідомлення", – закликала громадян Верещук.