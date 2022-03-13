Події

09:55 13.03.2022

АСНУ застерігає потенційних покупців від придбання житла до завершення режиму воєнного стану

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АСНУ застерігає потенційних покупців від придбання житла до завершення режиму воєнного стану

Асоціація спеціалістів з нерухомості (рієлторів) України (АСНУ) застерігає потенційних покупців від придбання нерухомості в умовах воєнного стану. Такі угоди є небезпечними для обох сторін.

Таке звернення оприлюднив президент Асоціації спеціалістів із нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта.

За словами спеціаліста, з початку війни в Україні не працював Держреєстр прав на нерухоме майно, що не давало можливості продавцям і покупцям укладати угоди з купівлі/продажу об'єктів нерухомого майна. Згідно з повідомленням Міністерства юстиції України, найближчим часом у регіонах, де немає військових дій, буде відновлено доступ до Держреєстру. Проте функціонал окремих послуг, серед яких, імовірно, будуть угоди з купівлі/продажу житлової нерухомості, залишиться обмеженим.

"До завершення воєнного стану в Україні фахівці АСНУ не радять громадянам укладати угоди за наявними "лазівками" або "схемами", як, наприклад, придбання квартири за довіреністю, укладення попередніх договорів або оформлення заповітів на покупця. Адже будь-яка така операція не на 100% юридично захищена. Така практика застосовувалася, коли ділки оминали мараторій на продаж земель с/г призначення", – розповів Піта.

За даними АСНУ, у західних областях України відзначено тенденцію зростання попиту на житло на вторинному ринку. До кінця березня з понад 500 тисяч громадян, які вимушено залишили свої будинки та орендували житло у західноукраїнських областях, близько 3% можуть бути зацікавлені у придбанні квартир і приватних будинків. Відповідно до зростання попиту, ціни на найбільш потрібні 1-2-кімнатні квартири можуть зрости в середньому на 3-7%.

Водночас, як сказав Піта, придбання квартир із дотриманням усіх юридичних вимог заблоковано.

"В умовах війни будь-які операції з нерухомим майном вкрай небажані та ризиковані, яких слід уникати потенційним покупцям. Також слід пам'ятати положення ст. 233 Цивільного кодексу України, коли угода може бути визнана недійсною судом, якщо вона укладена під впливом тяжкої обставини. А що може бути важчим за війну?!" - підсумував Юрій Піта.

Асоціація спеціалістів з нерухомості (рієлторів) України (АСНУ) – провідна профільна громадська організація країни, яка об'єднує представників із 25 регіонів країни у 32 містах. Створена у 1995 році. Її членами є понад 2000 професійних рієлторів, відділення відкриті практично у всіх областях України.

Теги: #війна #нерухомість #рієлтори
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