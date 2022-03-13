РФ втратила в Україні понад 12 тисяч осіб особового складу, 374 танки, 74 літаки та 62 РСЗВ – Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії в Україні з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого станом на ранок 13 березня становлять понад 12 тисяч осіб особового складу, повідомляється у Facebook Генерального штабу Збройних сил України.

За цей період РФ також втратила 374 танки, 1 226 бойових броньованих машин, 140 артилерійських систем, 62 реактивних системи залпового вогню, 34 засоби протиповітряної оборони, 74 літаки, 86 вертольотів, 600 одиниць автомобільної техніки, три судна, 60 цистерн паливно мастильних матеріалів і 7 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - ідеться у повідомленні.