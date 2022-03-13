У Харкові рятувальники під завалами знайшли тіло жінки – ДСНС

У суботу під завалами житлового будинку в Харкові рятувальники виявили тіло загиблої жінки, повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій України.

"12 березня, тривали аварійно-рятувальні роботи на вул. Холодногірській міста Харкова, де нещодавно ворожа ракета влучила до 5-поверхового житлового будинку. На місці працювало 25 рятувальників та 3 од. техніки, а також комунальна техніка. Під завалами на 4 поверсі було виявлено тіло загиблої 73-річної жінки", - йдеться у повідомленні, опублікованому в Telegram-каналі у неділю.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/4720