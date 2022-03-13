Події

01:18 13.03.2022

Російське керівництво перетворює свою державу на аналог т. зв. ДНР та ЛНР - Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що російське керівництво перетворює свою державу на аналог так званих ДНР та ЛНР.

Він наголосив, що російські окупанти не можуть підкорити Україну, оскільки вони не мають такої сили і духу.

"Вони тримаються тільки на насильстві. Тільки на терорі. Тільки на зброї, якої у них багато. Але в окупантів немає жодної природної основи для нормального життя. Для того, щоб люди могли відчувати щастя. І мріяти. Вони органічно не здатні робити життя нормальним! Всюди, куди прийшла Росія, на чужу землю, мрії неможливі. Тільки дуже важка боротьба за виживання. В результаті нападу на Україну російське керівництво фактично перетворює свою державу на аналог так званих ДНР і ЛНР", - заявив Зеленський у відеозверненні в ніч на неділю.

За його словами, це "велика ізольована від усього світу зона, де царюватиме бідність і де усе визначатиметься тільки насильством".

"І звідки люди будуть тікати. Як тільки можуть. Хто тільки може. Подивіться зараз – хто їде з Росії. Хто виводить свій бізнес. Це фахівці, які можуть дати собі раду на глобальному ринку. Це айтішники, які не хочуть жити на території, де свободи зовсім немає. Це бізнесмени, які відчувають: у них все відберуть, коли просто захочуть. Це артисти, які знають, що творчість на території, де життя людини нічого не варте, також нічого не варта", - сказав президент.

За його словами, Росія нині "втрачає мізки, таланти та гроші".

"Але якщо це відбувається з Росією, то що ж чекає на так звані ДНР і ЛНР? Тільки повна деградація", - підсумував президент.

Теги: #росія #зеленський
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