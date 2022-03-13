Росія для світу – більше зло, ніж Північна Корея – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія для всього світу більше зло, ніж Північна Корея.

"Зло, яке цілеспрямовано бомбардує мирні міста... Зло, яке обстрілює навіть машини швидкої допомоги та підриває лікарні... не зможе зупинитися на одній країні. Якщо матиме сили йти далі", - заявив Зеленський у відеозверненні у ніч на неділю.

Глава держави зазначив, що зараз Україна має найбільшу підтримку прагнень та незалежності з боку всього світу, ніж будь-коли у своїй історії.

"А Росія – не просто серед ворогів. А навіть більше ворог, більше зло, ніж Північна Корея. Саме так думають, наприклад, американці. Звичайні люди в усіх штатах. Як і звичайні люди в усіх європейських країнах. І я вдячний їм за надзвичайну підтримку. Вдячний за розуміння нашої боротьби. Ми поєднані однією мрією – жити вільно на своїй землі. І маємо право на те, що є у кожного у вільному світі. На безпечне небо, так само як і на власну землю", - наголосив він.

Зеленський також додав, що за кожної нагоди повторює друзям та партнерам про те, що вони повинні робити більше для України. "Тому що це не тільки для України. Це для всіх у Європі", - сказав президент.