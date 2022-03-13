Події

01:00 13.03.2022

Данці зібрали на концерті на підтримку України понад $24 млн

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Данські телеканали TV 2 та DR у співпраці з 18 гуманітарними організаціями провели у суботу концерт на підтримку України Sammen for Ukraine на Ратушній площі в Копенгагені, під час якого було зібрано 165,12 млн данських крон (близько $24,2 млн за поточним курсом).

Як зазначено в повідомленні телеканалу TV 2 на його сайті, на концерті, який показали обидва канали, виступили 17 данських артистів з метою збирання грошей для жертв війни в Україні, і збирання коштів ще триває.

Пожертвування були і від фізосіб, і корпоративні, зокрема, внести їх можна було, відправивши смс вартістю 150 крон (близько $22).

На сайті заходу зазначено, що на концерті були представлені портрети простих українців, які постраждали від війни, та розповіді про данців, які допомагають українським біженцям. Крім Копенгагена, концерт також транслювали на великих екранах в Орхусі, Оденсі, Ольборзі та Есб'єрзі.

Уточнюється, що щонайменше 93% зібраних коштів піде безпосередньо на екстрену допомогу, а гуманітарні організації, серед яких Unicef, Червоний Хрест та Save the Children, Caritas, Лікарі без кордонів, УВКБ ООН, CARE, можуть використовувати максимум 7% для управління своєю роботою з надання екстреної допомоги.

TV 2 зазначив, що ще до концерту Червоний Хрест заявив, що данці побили всі рекорди і зібрали 750 млн крон ($112,5 млн) на гуманітарну допомогу Україні — через усі організації екстреної допомоги країни, зокрема лише Червоний Хрест – 350 млн крон ($52,5 млн).

Теги: #підтримка #данія
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