Ізраїль може організувати переговори РФ з Україною, якщо побачить можливість їхнього успіху - ЗМІ

Керівництво Ізраїлю не проти ідеї організації на своїй території переговорів щодо мирного врегулювання між РФ та Україною, але лише якщо побачить шанси на їхній успіх, повідомляє Jerusalem Post із посиланням на ізраїльське дипломатичне джерело.

"Ми маємо подивитися, чи дійсно ми можемо допомогти. Якщо є можливість прориву (на переговорах - ІФ), то заради цього ми зробимо що завгодно", - сказав співрозмовник видання, коментуючи варіант із переговорами в Ізраїлі.

"Ми з власного досвіду знаємо, що проведення переговорів у ситуації, коли шансів на успіх немає, може призвести до погіршення ситуації на місцях", – додав він.

Українська сторона заявляла, наголошує газета, що переговори з РФ в Ізраїлі могли б бути вдалим варіантом. "Росія не відкидала ідеї переговорів в Єрусалимі", - пише Jerusalem Post.

У суботу ввечері прем'єр Ізраїлю Нафталі Беннет, як повідомлялося, провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським.