Російське керівництво перетворює свою державу на аналог т. зв. ДНР та ЛНР - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російське керівництво перетворює свою державу на аналог так званих ДНР та ЛНР.

Він наголосив, що російські окупанти не можуть підкорити Україну, оскільки вони не мають такої сили і духу.

"Вони тримаються тільки на насильстві. Тільки на терорі. Тільки на зброї, якої у них багато. Але в окупантів немає жодної природної основи для нормального життя. Для того, щоб люди могли відчувати щастя. І мріяти. Вони органічно не здатні робити життя нормальним! Всюди, куди прийшла Росія, на чужу землю, мрії неможливі. Тільки дуже важка боротьба за виживання. В результаті нападу на Україну російське керівництво фактично перетворює свою державу на аналог так званих ДНР і ЛНР", - заявив Зеленський у відеозверненні в ніч на неділю.

За його словами, це "велика ізольована від усього світу зона, де царюватиме бідність і де усе визначатиметься тільки насильством".